Своим путем: чего ждать от предстоящих матчей Кубка России

Вслед за рестартом чемпионата России по футболу возобновляется и розыгрыш Кубка России. На этой неделе нас ждут первые полуфинальные матчи «Пути регионов» — «Зенит» против «Ростова» и московское дерби ЦСКА с «Динамо».
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