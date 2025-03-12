ЦБ аннулировал выпуски структурных облигаций на криптовалюту

Банк России аннулировал выпуск структурных облигаций СП-1—35 «СФО Вега». Аналогичное решение было принято на прошлой неделе в отношении выпуска СП-1—7 «СФО Румберг Структурные продукты», сообщает «Коммерсантъ».
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