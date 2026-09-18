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Трейдеры Ethereum настроились на снижение перед решением ФРС, но ETH удержался около $2 500

За последние четыре недели настроения участников деривативного рынка Ethereum заметно ухудшились. С 22 августа по 18 сентября показатель CVD на Binance снизился с +$1,75 млрд до −$903 млн, что означает разворот примерно на $2,65 млрд в сторону агрессивных продаж При этом цена ETH за тот же период сократилась лишь на 1,6%, а открытый интерес снизился на 3,4% — с $3,20 млрд до $3,09 млрд.

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