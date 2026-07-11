Дуров заявил о превращении Евросоюза в банановую республику

Евросоюз превращается в банановую республику, считает основатель Telegram Павел Дуров.Он вспомнил о банановых республиках в связи с одобрением депутатами Европарламента закона Chat Control о сканировании мессенджеров всех жителей Евросоюза.
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