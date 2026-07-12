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Пятый канал

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Простой продукт с большим эффектом: можно ли есть творог каждый день

Простой продукт с большим эффектом: можно ли есть творог каждый день

Творог способен стать ценным элементом ежедневного питания благодаря своему составу. Специалисты отмечают, что продукт содержит большое количество белка и помогает надолго сохранить ощущение сытости, а также поддерживать организм необходимыми веществами.

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