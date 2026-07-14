Молния! Предотвратили крупный теракт: дроны из Европы в строительных коробках

ФСБ предотвратила серию терактов с использованием FPV-дронов на объекте ВПК и против военных РФ ФСБ России заявила о предотвращении попытки украинских спецслужб организовать серию терактов с применением беспилотников в отношении объекта военно-промышленного комплекса и военнослужащих Минобороны РФ.