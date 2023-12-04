Астраханская танцовщица на пилоне поборется за звание «Богини» на федеральном канале

Наша землячка прошла кастинг в развлекательное реалити на телеканале «Суббота». 19-летняя астраханка Анастасия Степанюк, которая занимается танцами на пилоне и учится на мультипликатора, поборется за звание «Богини» в одноимённом шоу про моду.