Астраханская танцовщица на пилоне поборется за звание «Богини» на федеральном канале

Наша землячка прошла кастинг в развлекательное реалити на телеканале «Суббота». 19-летняя астраханка Анастасия Степанюк, которая занимается танцами на пилоне и учится на мультипликатора, поборется за звание «Богини» в одноимённом шоу про моду.
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