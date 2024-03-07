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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл-Энтони Таунс пропустит гостевой матч с «Индианой» из-за боли в колене

По сообщениям клуба, форвард испытывает болезненные ощущения в колене. Таунс провел 60 матчей в этом сезоне, набирая 22,1 очка и 8,4 подбора в среднем.

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