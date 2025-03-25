Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устроил скандал на Мальдивах (видео)

Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко наслаждаются отдыхом на Мальдивах вместе с детьми. Супруги прибыли на острова после напряженной работы над различными проектами, и передышка была необходима не только им, но и их старшему сыну, 12-летнему Саше, который активно участвует в соревнованиях по ….
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