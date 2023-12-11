Болгария еще не достигла соглашения с Австрией по Шенгену

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил в понедельник, что ведущиеся переговоры с Австрией пока не привели к окончательному соглашению о присоединении Болгарии к Шенгенской зоне с аэропортами, сообщает агентство Novinite.
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