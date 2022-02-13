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Священник Островский призвал решать семейные ссоры при помощи юмора

Священник Островский призвал решать семейные ссоры при помощи юмора

Возникшие в семейной жизни проблемы нужно решать при помощи юмора. Таким мнением с подписчиками поделился известный священник, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области и блогер Павел Островский.

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