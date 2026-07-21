Сенатор Джабаров оценил риски от передачи Анкарой ЗРК С-400 третьим странам

Возможная перепродажа Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) C-400 третьим странам не несет особых рисков для России, однако Москва надеется на соблюдение Анкарой согласованных ранее механизмов, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.
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