Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Россияне молодцы!DeepState: Украин...
  • Eduard
    Всё Запад за целостность Украины переживает,потому что самим Украина целая нужеа!DeepState: Украин...
  • Eduard
    Не Украина,он их и не был!DeepState: Украин...

На Украине начали работать инспекторы по борьбе с русским языком

На Украине начали работать инспекторы по борьбе с русским языком

В Ивано-Франковске на западе Украины начали работу инспекторы по контролю за использованием русского языка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
...А согласовали такие кары со Швейцарией, где знают толк в многоязычии? Нигде не решают через колено такие языческие проблемы. Да и сам Зельц смутился, когда не понЯл вопроса журналистки на мове и вежливо попросил задать вопрос ...по-английски. Такой вот юморок от главного комика нЭзалежной.
Ответить
7 час.
ЛС
Лидия Санникова
Укрогестапо?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх