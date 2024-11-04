На Украине начали работать инспекторы по борьбе с русским языком

Сергей Дмитриев

...А согласовали такие кары со Швейцарией, где знают толк в многоязычии? Нигде не решают через колено такие языческие проблемы. Да и сам Зельц смутился, когда не понЯл вопроса журналистки на мове и вежливо попросил задать вопрос ...по-английски. Такой вот юморок от главного комика нЭзалежной.