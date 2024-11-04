В Ивано-Франковске на западе Украины начали работу инспекторы по контролю за использованием русского языка.
На Украине начали работать инспекторы по борьбе с русским языком
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...А согласовали такие кары со Швейцарией, где знают толк в многоязычии? Нигде не решают через колено такие языческие проблемы. Да и сам Зельц смутился, когда не понЯл вопроса журналистки на мове и вежливо попросил задать вопрос ...по-английски. Такой вот юморок от главного комика нЭзалежной.
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7 час.
ЛС
Лидия Санникова
Укрогестапо?
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5 час.
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