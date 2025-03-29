Рязанцев предупредили об утреннем тумане

Так, утром 29 марта на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Отмечается, что всем участникам дорожного движения необходимо быть более внимательными и учитывать эту информацию.
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