Крутой домик вместо старого сарая: 35 квадратных метров сплошного уюта

Маленький дом: 35 квадратных метра Как своими силами сделать дом из подручных материалов? Молодые супруги из Портленда (штат Орегон, Америка) смогли на своём примере доказать, что это возможно.
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