США и Британия не поверили в такую победу: самая успешная операция СССР за всю Великую Отечественную

Белорусская наступательная операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года. Она стала одной из крупнейших за всю историю и самой успешной за Великую Отечественную войну – изначально союзники даже не поверили в такую победу и её результаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии