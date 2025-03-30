Дмитриев: Москва и Вашингтон начали дискуссии о металлах и проектах в РФ

Москва и Вашингтон начали обсуждение вопросов, связанных с редкоземельными металлами и проектами в России, сообщил в интервью газете «Известия» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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