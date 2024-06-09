Бузова внесла правки в высказывание Бродского о Петербурге

Но в целом, звезда с лауреатом Нобелевской премии согласна Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в своём телеграм-канале высказывание Иосифа Бродского о Петербурге и указала лауреату Нобелевской премии на его ошибку.
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