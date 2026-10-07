Сбежавший с Украины экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (террорист в РФ) и публично отказавшийся возвращаться на войну, теперь из тёплой студии на Западе агитирует против какого-либо перемирия с Россией.
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