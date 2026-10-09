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Мировое обозрение

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Путин подробно рассказал Трампу об ответных мерах России на атаки ВСУ

Путин подробно рассказал Трампу об ответных мерах России на атаки ВСУ

Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом 9 октября подробно изложил ответные меры Москвы на атаки ВСУ, о чём сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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