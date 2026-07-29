Судимый за тяжкое преступление тренировал детей в Краснодаре

Мужчина, имеющий непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, осуществлял руководство спортивной секцией для несовершеннолетних и возглавлял региональное отделение общественной спортивной организации.
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