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Царьград

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Судимый за тяжкое преступление тренировал детей в Краснодаре

Судимый за тяжкое преступление тренировал детей в Краснодаре

Мужчина, имеющий непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, осуществлял руководство спортивной секцией для несовершеннолетних и возглавлял региональное отделение общественной спортивной организации.

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