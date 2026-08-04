Сборная России занимает пятое место в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта 2026

3 августа в Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта 2026. По итогам четвёртого дня соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, имея в активе восемь наград: одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали.
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