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Царьград

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Мошенники «развели» известную советскую актрису Ирину Малышеву

Мошенники «развели» известную советскую актрису Ирину Малышеву

Ее обманули на 21 000 рублей.Известную советскую актрису Ирину Малышеву «развели» мошенники. По данным телеграм-канала SHOT, Малышева, снимавшаяся в «Мертвых душах» и «Борисе Годунове», пыталась купить лекарства для своих питомцев.

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