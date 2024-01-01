Мошенники «развели» известную советскую актрису Ирину Малышеву

Ее обманули на 21 000 рублей.Известную советскую актрису Ирину Малышеву «развели» мошенники. По данным телеграм-канала SHOT, Малышева, снимавшаяся в «Мертвых душах» и «Борисе Годунове», пыталась купить лекарства для своих питомцев.