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Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками

Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками

Москва и Белград обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками. Об этом РИА Новости заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

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