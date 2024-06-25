Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками

Москва и Белград обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками. Об этом РИА Новости заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии