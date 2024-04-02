«ЭЛ5-Энерго» ожидает незначительного снижения EBITDA в 2024 году

ПАО «ЭЛ5-Энерго» планирует продолжить действия, нацеленные на повышение надежности и эффективности работы генерирующего оборудования с целью дальнейшего улучшения финансовых показателей компании, следует из опубликованной отчетности.
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