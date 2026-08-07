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98% – «Единая Россия» победит на выборах в Госдуму. «Новые люди» – главный конкурент, шансы «Яблока» – менее 1%

Зарубежные букмекеры начали принимать ставки на итоги парламентских выборов в России. На бирже прогнозов Polymarket вероятность победы «Единой России» оценивается в 98%.

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