С наступлением паводков два свердловских поселка оказались отрезаны от цивилизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля, ФедералПресс. В Свердловской области весенние паводки затопили несколько территорий региона, в результате деревню Заречную и Заселина пришлось временно отрезать от остального мира.
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