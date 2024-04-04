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ФедералПресс

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С наступлением паводков два свердловских поселка оказались отрезаны от цивилизации

С наступлением паводков два свердловских поселка оказались отрезаны от цивилизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля, ФедералПресс. В Свердловской области весенние паводки затопили несколько территорий региона, в результате деревню Заречную и Заселина пришлось временно отрезать от остального мира.

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