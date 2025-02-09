В «Лейкерс» Лука Дончич станет богом — Шакил О’Нил

Переход в клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» 25- летнего словенского разыгрывающего Луки Дончича, прокомментировал четырехкратный чемпион НБА, басктебольный аналитик и эксперт Шакил О’Нил 9 февраля для портала The Sports Rush.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии