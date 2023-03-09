Мераб Двалишвили: «Если Малыхин не заплатит мне, я поеду в Таиланд и найду его там»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили требует от чемпиона ONE Анатолия Малыхина платы долга. «Друг Яна Анатолий Малыхин сказал, что поставит 50 тысяч долларов на победу Петра в бою с Алджамейном Стерлингом.
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