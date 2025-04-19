О воинственных патриотах

В России достаточно широко распространены воинственные патриоты, любящие "цитировать" приписываемую Черчиллю фразу, которую тот никогда не произносил: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".
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