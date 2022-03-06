Статистика COVID-19

6 марта 2022 года в ЯНАО 825 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 129 851) 112 998 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 014) 359 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 37 пациентов в тяжелом состоянии 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 37 […]6 марта 2022 года в ЯНАО 825 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 129 851) 112 998 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 014) 359 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 37 пациентов в тяжелом состоянии 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 37 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 095) 788 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 118 756).