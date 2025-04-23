Самозанятым и ИП предложили принять участие в конкурсе «Ты можешь!»

Стартовал прием заявок на конкурс «Ты можешь!» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Конкурс организован учреждением «Малый бизнес Москвы» (МБМ) совместно с сервисом для размещения объявлений «Авито Услуги».
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