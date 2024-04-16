Apple потеряла лидерство в рейтинге производителей смартфонов. По итогам первого квартала

За первые три месяца 2024 года поставки iPhone упали на 10% и корпорация Apple снова опустилась на второе место в рейтинге крупнейших в мире производителей смартфоновПервое\u000Aместо в списке самых крупных производителей смартфонов вернула себе\u000Aюжнокорейская компания Samsung.