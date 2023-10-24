Месси заявил, что Бензема заслужил "Золотой мяч" в 2022 году

Аргентинский форвард американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси поделился мнением о том, что французский нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема в 2022 году завоевал "Золотой мяч".
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