Получить парковочное разрешение в Санкт-Петербурге стало проще

Водителям больше не нужно обязательно посещать МФЦ Как стало известно из данных, размещенных на сайте петербургского правительства, с 23-го сентября в Санкт-Петербурге вступило в силу распоряжение, которое значительно упрощает процедуру получения парковочных разрешений на платных стоянках.
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