Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Исследование раскрывает новый механизм действия FGF21 в лечении фиброза печени

Ученые из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук (SINHA) обнаружили новый механизм, объясняющий терапевтическое действие фибробластного фактора роста 21 (FGF21) при лечении фиброза печени и метаболической дисфункции-ассоциированного стеатогепатита (MASH).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх