Исследование раскрывает новый механизм действия FGF21 в лечении фиброза печени

Ученые из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук (SINHA) обнаружили новый механизм, объясняющий терапевтическое действие фибробластного фактора роста 21 (FGF21) при лечении фиброза печени и метаболической дисфункции-ассоциированного стеатогепатита (MASH).
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