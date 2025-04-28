Сенатор назвал подозрительным самоубийство свидетеля по делу Эпштейна

Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения по поводу самоубийства Вирджинии Джуффре, которая была единственной свидетельницей в громком деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьмиСенатор Алексей Пушков выразил сомнения по поводу самоубийства Вирджинии Джуффре, которая была единственной свидетельницей в громком деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми.
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