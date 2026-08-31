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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польский фигурист Самойлов получил квоту на этап Гран-при в Китае

Польский фигурист Владимир Самойлов включен в список участников этапа Гран-при в Китае.  Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Польши.

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