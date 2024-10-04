Ученые выяснили, почему шедевры живописи завораживают людей

Для эксперимента использовалась картина «Девушка с жемчужной сережкой».Нидерландский музей Маурицхейс в Гааге вместе с научной организацией Neurensics исследовал, как мозг людей реагирует на знаменитую картину «Девушка с жемчужной сережкой» голландского художника XVII века Яна Вермеера.