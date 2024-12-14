Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Борис Леонтьев

Думаю, что Запад надо последовательно давить по одной стране. На самом деле как бы они не верещали про союз своих стран, каждая из них беспокоиться только о своей жопе. Если начать, например, с Мелкобритании, у которой после брексита с ЕС отношения и так не ахти, затем перейти к Франции, далее к Польше и так далее по очереди по одной стране, то результат будет вполне впечатляющий. А России есть кого и чего лишать. Одним газ отключить, другим нефть, третьим электричество, металл, удобрения, зерно, сельхозпродукцию, и т.д. и т.п. Ну и у них ничего не брать. Так по очереди и гасить страну за страной. Думаю на второй - третьей и ЕС распадётся и НАТО. Ну и про их ТНК не забывать и гасить тоже по одной. Главное чтобы наши олигархи опять свои шкурные интересы не поставили выше государственных.