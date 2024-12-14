Страны «Большой семерки» (G7) должны причинить «максимальную боль» России. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер по итогам видеоконференции с представителями G7.
Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России
Комментарии
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Борис Леонтьев
Думаю, что Запад надо последовательно давить по одной стране. На самом деле как бы они не верещали про союз своих стран, каждая из них беспокоиться только о своей жопе. Если начать, например, с Мелкобритании, у которой после брексита с ЕС отношения и так не ахти, затем перейти к Франции, далее к Польше и так далее по очереди по одной стране, то результат будет вполне впечатляющий. А России есть кого и чего лишать. Одним газ отключить, другим нефть, третьим электричество, металл, удобрения, зерно, сельхозпродукцию, и т.д. и т.п. Ну и у них ничего не брать. Так по очереди и гасить страну за страной. Думаю на второй - третьей и ЕС распадётся и НАТО. Ну и про их ТНК не забывать и гасить тоже по одной. Главное чтобы наши олигархи опять свои шкурные интересы не поставили выше государственных.
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3 час.
EV
Evgeni Velesik
На "Посейдон" нарывается падла!
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2 час.
Alex Nемо
Вот, вы очень точно заметили причину почему такие вот карлики позволяют себе тявкать на Россию - шкурные интересы российских олигархов...
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2 час.
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