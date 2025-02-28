Появились новые подробности пропажи Суровикина

В ГД рассказали, куда пропал Суровикин! Про военного ничего не известно около полутора лет.Генерал Сергей Суровикин, который ранее занимал должность командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО, сейчас выполняет рабочие задачи за границей.