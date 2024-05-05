Глава Смоленска Александр Новиков поздравил жителей города с наступившей Пасхой. «Дорогие смоляне! От всей души поздравляю вас с наступившей Пасхой! Желаю вам встретить этот замечательный светлый праздник в кругу близких и родных людей.