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Ивановские новости

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Электроснабжение в пяти районах и округах Ивановской области восстановлено

Электроснабжение в пяти районах и округах Ивановской области восстановлено

В Ивановской области после грозового фронта без света остались более трех тысяч человек, электроснабжение восстановили 28 человек и 12 единиц техники.

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