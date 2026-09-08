Кухня и дом
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Кухня и дом

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Водостойкость SPC ламината: мифы, ограничения и практический опыт

Водостойкость SPC ламината: мифы, ограничения и практический опыт

Когда речь заходит о выборе напольного покрытия для квартиры или дома, тема влаги всплывает практически в каждом разговоре.

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