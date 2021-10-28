БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Перемога!» Скифское золото не вернется в Крым

«Перемога!» Скифское золото не вернется в Крым

Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть крымские драгоценности Украине Анна Седова На фото: экспонат выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» из собрания крымских музеев в археологическом музее Алларда Пирсона (Фото: AP/ ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Лабин   Сергей Савостьянов Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота, которая была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды незадолго до вхождения республики в состав Российской Федерации, должна быть возвращена Украине.

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Alex Dovzhan
После подобного решения Апелляционного суда Амстердама России следует заявить о приостановлении обмена выставками музейных коллекций с западными музеями из-за отсутствия гарантий возврата в музея постоянного нахождения экспонатов, а нидерландскими в частности. Кроме того потерю экспонатов крымских музеев восполнить экспонатами "Коллекции Шлимана", так называемое "Золото Трои", даже если коллекция будет разрознена. На стендах крымских музеев должны быть указания, что экспонат демонстрируется взамен украденного Украиной при пособничестве нидерландских судов. И пусть Западная Европа воет.
Николай Егоров
Сейчас сопли ПОЖУЁМ и за КРЫМСКОЕ -СКИФСКОЕ -золото ЗАБУДЕМ ! Хотя его нашли у нас в КРЫМУ !
Игорь Сипкин
так и будет. отдадут в киев, а те торжественно переплавят в золото и туркам отдадут за новое оружие
Николай Егоров
Так и БУДЕТ !

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