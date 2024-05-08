Невестка Татьяны Васильевой призналась, что боялась свекровь

Жена сына Татьяны Васильевой откровенно рассказала об отношениях со свекровью. Мария Болонкина-Васильева призналась, что поначалу опасалась взаимодействия с матерью супруга, но со временем поняла, что добрее и мягче человека не найти.
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