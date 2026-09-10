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Мантуров поручил защитить НПЗ, пока Россия продолжает жить без бензина

Мантуров поручил защитить НПЗ, пока Россия продолжает жить без бензина

Заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и зампред — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко провели заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

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