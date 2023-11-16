В Москве показали первую ретроспективу советского абстракциониста Михнова-Войтенко

В московском Музее AZ открылась выставка «Секунда, умноженная на вечность». На ней демонстрируются работы двух советских художников, занимавшихся абстрактной живописью, — Анатолия Зверева и Евгения Михнова-Войтенко.
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