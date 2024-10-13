На вечеринке в «Баден-Баден» в Екатеринбурге охранник избил посетителя. Видео

Скандал разгорелся на ночной вечеринке в «Баден-Баден», организованной промоутерской группой «Стая». Один из посетителей якобы был избит охранниками, что вызвало негодование и плохие эмоции среди свидетелей происшествия.
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