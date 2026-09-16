Путешествия, одежда или машина: на что жители юга России тратят деньги с особым удовольствием/Покупка автомобиля входит в число тех трат, которые вызывают у жителей Южного федерального округа самые сильные эмоции.
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